إعلان

الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا مع الوزراء الجدد.. ماذا قال لهم؟

كتب : أحمد جمعة

01:01 م 11/02/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا مع الوزراء الجدد عقب أداء اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب الرئيس في مستهل الاجتماع عن تمنياته لرئيس الوزراء ونائبه والوزراء ونواب الوزراء الجُدد بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم، مشدداً على ضرورة السعي الحثيث وبمعايير موضوعية على تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في المؤسسات، مع إجراء نقد ومراجعة ذاتية، وتقييم موضوعي مستمر للأداء، والعمل بإصرار على الاهتمام بالعنصر البشري، وتأهيل الكوادر وفقاً لأعلى المستويات والمعايير لضمان ضخ دماء جديدة مؤهلة في أجهزة ومؤسسات الدولة، وكذا بالقطاع الخاص.

كما وجه الرئيس بالعمل كذلك على مواصلة إجراء التطوير والإصلاح في مؤسسات وأجهزة الدولة والاستعانة تحقيقاً لهذا الغرض بالمتخصصين.

وأكد الرئيس على أهمية دور الإعلام في التوعية ودحض الشائعات والارتقاء بالذوق العام وتشجيع الإبداع، مشدداً على دعم للحكومة ومسئوليها في كل ما يؤدي إلى تحقيق الصالح العام.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي مصطفى مدبولي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موسكو تحذر: سنرد عسكريًا وتقنيًا إذا جرى عسكرة جرينلاند
شئون عربية و دولية

موسكو تحذر: سنرد عسكريًا وتقنيًا إذا جرى عسكرة جرينلاند
أسعار 5 عملات عربية تنخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

أسعار 5 عملات عربية تنخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
ضياء داود يطالب بإذاعة جلسات البرلمان ويكشف سبب إلغاء بثها
مصراوى TV

ضياء داود يطالب بإذاعة جلسات البرلمان ويكشف سبب إلغاء بثها
«نال إشادة الجميع».. ما حقيقة عمل لاعب الزمالك بائعًا بعد المران؟
رياضة محلية

«نال إشادة الجميع».. ما حقيقة عمل لاعب الزمالك بائعًا بعد المران؟
بسبب السيارات الكهربائية.. فورد الأمريكية تخسر 11 مليار دولار في عام واحد
أخبار السيارات

بسبب السيارات الكهربائية.. فورد الأمريكية تخسر 11 مليار دولار في عام واحد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القابضة للمياه: وقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع الجمعة المقبل لتحديثات فنية
الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء