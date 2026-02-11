الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا مع الوزراء الجدد.. ماذا قال لهم؟

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا مع الوزراء الجدد عقب أداء اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب الرئيس في مستهل الاجتماع عن تمنياته لرئيس الوزراء ونائبه والوزراء ونواب الوزراء الجُدد بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم، مشدداً على ضرورة السعي الحثيث وبمعايير موضوعية على تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في المؤسسات، مع إجراء نقد ومراجعة ذاتية، وتقييم موضوعي مستمر للأداء، والعمل بإصرار على الاهتمام بالعنصر البشري، وتأهيل الكوادر وفقاً لأعلى المستويات والمعايير لضمان ضخ دماء جديدة مؤهلة في أجهزة ومؤسسات الدولة، وكذا بالقطاع الخاص.

كما وجه الرئيس بالعمل كذلك على مواصلة إجراء التطوير والإصلاح في مؤسسات وأجهزة الدولة والاستعانة تحقيقاً لهذا الغرض بالمتخصصين.

وأكد الرئيس على أهمية دور الإعلام في التوعية ودحض الشائعات والارتقاء بالذوق العام وتشجيع الإبداع، مشدداً على دعم للحكومة ومسئوليها في كل ما يؤدي إلى تحقيق الصالح العام.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا