ضبط 3 متهمين بتهديد سيدة بسلاح أبيض والتحرش بها في الإسكندرية | فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة "فان" بمضايقتها وأصدقائها وتهديدهم بأسلحة بيضاء حال استقلالهم سيارتهم بالإسكندرية.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد الشاكية (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة باب شرق). وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 4 الجاري، وحال استقلالها سيارة ملاكي رفقة صديقتها، فوجئت بقيام قائد السيارة المشار إليها "بحوزته سلاح أبيض"، وبرفقته آخران، بالتحرش بهما لفظيًا والتعدي عليهما بالسب.

وأمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" ومستقليها (3 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة)، وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستقليها.

