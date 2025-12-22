إخماد حريق هائل التهم منزلين في أشمون (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة المنوفية على حريق هائل اندلع في منزل بقرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون، حيث نجحت الأطقم الفنية في كبح جماح النيران عقب امتدادها إلى منزل مجاور، ومنع وقوع كارثة أكبر بتمدد ألسنة اللهب إلى الكتلة السكنية المتاخمة، وسط حالة من الاستنفار بين أهالي القرية الذين سارعوا بإبلاغ الجهات المعنية فور تصاعد الأدخنة الكثيفة.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بتعزيزات من سيارات الإطفاء فور تلقي البلاغ، حيث خاض رجال الإطفاء معركة مع النيران التي كانت قد بدأت بالفعل في التهام محتويات المنزل الثاني، إلا أن سرعة الاستجابة والمحاصرة الميدانية للنيران حالت دون اتساع الرقعة المحترقة لتشمل منازل أخرى في المنطقة، وجرت عمليات التبريد اللازمة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى تلقائيًا من تحت الأنقاض.

وباشرت الأجهزة الأمنية بمركز أشمون تحقيقاتها الموسعة للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، حيث استمع رجال الشرطة لشهادات شهود العيان من جيران المنزلين المنكوبين، بالإضافة إلى مناقشة صاحبي المنزلين لتحديد نقطة انطلاق الشرارة الأولى وما إذا كان هناك ماس كهربائي أو سبب آخر وراء الحادث، في انتظار تقرير المعمل الجنائي الفني الذي سيفصل في مسببات الواقعة بشكل نهائي تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.