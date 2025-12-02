إعلان

غدًا.. 800 ألف ناخب يختارون نواب "الدائرة الثالثة" بأسيوط (صور)

كتب : محمود عجمي

10:38 م 02/12/2025
    المقار الانتخابية بالدائرة الثالثة أسيوط (1)
    المقار الانتخابية بالدائرة الثالثة أسيوط (4)
    المقار الانتخابية بالدائرة الثالثة أسيوط (3)
    المقار الانتخابية بالدائرة الثالثة أسيوط (2)
    تجهيز المقار الانتخابية بالدائرة الثالثة باسيوط (3)
    تجهيز المقار الانتخابية بالدائرة الثالثة باسيوط (2)
    تجهيز المقار الانتخابية بالدائرة الثالثة باسيوط (5)
    تجهيز المقار الانتخابية بالدائرة الثالثة باسيوط (6)
    تجهيز المقار الانتخابية بالدائرة الثالثة باسيوط (4)
    المقار الانتخابية بالدائرة الثالثة أسيوط (5)

أسيوط - محمود عجمي:

أنهت محافظة أسيوط استعداداتها الفنية واللوجستية لانطلاق جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بـ "الدائرة الثالثة"، المقرر إجراؤها غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس (3 و4 ديسمبر)، وذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إلغاء نتائج المرحلة الأولى.

خريطة المنافسة والكتلة التصويتية

وأوضح اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن الدائرة الثالثة تضم نطاقًا جغرافيًا واسعًا يشمل مراكز (الفتح، أبنوب، البداري، ساحل سليم) بالإضافة إلى قسم مدينة أسيوط الجديدة.

ويتنافس في هذه الجولة 18 مرشحًا بالنظام الفردي، للفوز بأصوات كتلة تصويتية قوامها 798 ألفًا و839 ناخبًا، سيدلون بأصواتهم داخل 117 مركزًا انتخابيًا يضم 139 لجنة فرعية، تحت إشراف لجنة عامة مقرها الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بالناصرية.

طوارئ في غرف العمليات

وأعلن المحافظ انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بكامل تشكيلها، مع ربطها بغرف العمليات الفرعية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وضمان جاهزية الأجهزة التنفيذية والأمنية للخروج بمشهد حضاري يليق بالمحافظة.

تسهيلات لذوي الهمم وتأمين الكهرباء

وفي إطار التيسير على المواطنين، شدد "أبوالنصر" على رؤساء المراكز بتجهيز مظلات ووسائل تهوية أمام اللجان، وتوفير كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم.

كما تم التنسيق مع شركات المرافق لتأمين مولدات كهرباء احتياطية لضمان استمرار العمل دون انقطاع، بالتوازي مع خطة التأمين الشامل التي تنفذها مديرية الأمن بمحيط المقار الانتخابية.

ودعا محافظ أسيوط جموع المواطنين في مراكز الدائرة الثالثة للمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن الصوت الانتخابي أمانة ومسؤولية وطنية تدعم مسيرة البناء والتنمية.

نواب الدائرة الثالثة بأسيوط جولة الإعادة في انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب 2025 محافظة أسيوط الهيئة الوطنية للإنتخابات

