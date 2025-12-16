إعلان

بسبب إطلالتها الجريئة.. هيفاء وهبي تتصدر تريند "جوجل"

كتب : نوران أسامة

04:34 م 16/12/2025
    هيفاء وهبي جريئة (2)
    هيفاء وهبي داخل قفص حديدي
    هيفاء وهبي بقستان أسود قصير

تصدر اسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها بإطلالة جريئة من كواليس تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة "سوبر مان".

ونشرت هيفاء الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأسود، ونسقته مع بوت طويل بنفس اللون.

يُذكر أن الفنانة هيفاء وهبي طرحت، منذ ساعات، فيديو كليب أغنية "سوبر مان" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم.

هيفاء وهبي اطلالة هيفاء وهبي كليب سوبر مان تريند جوجل

