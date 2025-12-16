رد المركز الإعلامي مجلس الوزراء على الفيديو المتداول بشأن وجود عيوب هندسية بكوبري "45 الدولي" بالإسكندرية.

وأكدت محافظة الإسكندرية أنه وفقًا لجهاز تعمير الساحل الشمالي أن الفيديو المتداول قديم، وما تم تداوله يُظهر حالة الكوبري خلال أعمال الإنشاءات الأولية له، مشددة على أن حالة الكوبري في الوقت الحالي سليمة تمامًا وخالية من أي عيوب هندسية.

وبشأن ما تم تداوله حول وجود "تعشيش" بهيكل الكوبري، أوضح جهاز تعمير الساحل الشمالي، أنه خلال الأعمال الإنشائية الأولية للكوبري، تم معالجة التعشيش الموجود في قاع الكمرة الطرفية بالأسلوب الهندسي السليم، لتستعيد الكمرة كفاءتها بنسبة 100%.

وأشار بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن الفراغ بين بطنية الكمرة العرضية والإطار الخرساني والكمرات أعلاه، وكذلك الرمال الظاهرة في الداخل، ليس لها أي دور في النظام الإنشائي حتى لو تم إزالتها بالكامل، حيث تم تنظيف الفراغ وترميم الخرسانة خلال الأعمال الإنشائية الأولية.

وفيما يتعلق بوجود شرخ طولي بهيكل الكوبري، أوضح البيان أن هذا الشرخ متواجد بشكل طولي في حائط مباني مؤقت لسند الرمال أسفل مطلع الكوبري، وليس لها أي دور في النظام الإنشائي للكوبري، وقد تم تكسية هذا الحائط بمباني دبش بالمونة والكحلة.

ووفقًا للجهاز أكد المركز الإعلامي أنه تم ترميم ودهان ومعالجة الأشاير الحديدية الظاهرة في البلاطة الانتقالية للكوبري، مع تنفيذ البلاطة الانتقالية عقب تنفيذ الطرق المؤدية للكوبري، كما أن الأشاير الحديد المثبتة في القاعدة الخرسانية تخص العمود وليست "لخازوق"، وقد تم معالجتها أيضًا وتنفيذ العمود عقب نقل خط الفايبر وإتمام تنفيذ القاعدة الأخرى لعمل الإطار الخرساني بالكامل.

وأوضح البيان أن الوضع الحالي للكوبري يختلف تمامًا عما يظهر في الفيديو المتداول، وأن المشروع تحت الإنشاء ويتم معالجة أي شيء يظهر تباعًا.

وأهابت المحافظة بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة الرأي العام، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.