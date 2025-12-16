إعلان

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بين بلدتي مركبا وعديسة في جنوب لبنان

كتب : مصراوي

05:59 م 16/12/2025

سلاح الجو الإسرائيلي

(د ب أ)

أغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مستهدفةً سيارةً بين بلدتي مركبا وعديسة في جنوب لبنان.

وشنّت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة استهدفت سيارة رابيد بين بلدتي مركبا وعديسة، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وكانت قوة اسرائيلية قد تسلّلت بعد ظهر اليوم الثلاثاء إلى بلدة الضهيرة الحدودية في جنوب لبنان وعملت على نقل صناديق ذخيرة فارغة مفخّخة ووضعتها في أحد أحياء البلدة، وعمل الجيش اللبناني على تفجير الصناديق.

وكان زورقاً حربياً إسرائيلياً قد أطلق رشقات نارية ليلاً، باتجاه المياه الإقليمية اللبنانية قبالة شاطئ بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان، كما لا تزال قواتها متواجدة في عددٍ من النقاط في جنوب لبنان.

طائرة مسيّرة مسيّرة إسرائيلية جنوب لبنان غارة إسرائيلية

