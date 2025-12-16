ماذا يحمل الأحد المقبل؟.. توقعات طقس أول أيام شتاء 2026

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي باللهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء يبدأ فلكيًّا يوم 21 ديسمبر، مشيرًا إلى أن التوقعات الجوية خلال هذه الفترة تشير إلى أجواء مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية.



وأوضح القياتي، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة بالنسبة إلى طقس أول أيام فصل الشتاء، الأحد المقبل، 21 ديسمير، ستسجل نحو 22 درجة مئوية خلال فترات النهار، بينما تنخفض الصغرى إلى نحو 13 درجة ليلًا، لافتًا إلى أن الأجواء ستكون باردة خلال ساعات الصباح الباكر والليل، ومعتدلة نهارًا.



وأضاف عضو المركز الإعلامي باللهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس سيكون مشمسًا إلى غائم جزئيًّا على معظم المحافظات، مع أجواء مشمسة بشكل أكبر على محافظات جنوب البلاد، مؤكدًا أن الشبورة المائية ستكون الظاهرة الجوية الأبرز خلال هذه الفترة، وقد تكون كثيفة أحيانًا، خصوصًا على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية.



وأشار القياتي إلى اعتدال سرعات الرياح بوجه عام، مع نشاط خفيف على فترات متقطعة في بعض المناطق؛ مثل: القاهرة وجنوب سيناء وعدد من محافظات شمال الصعيد، موضحًا أن حالة الملاحة البحرية ستكون معتدلة.



وأكد عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأجواء شتوية معتدلة، مع ضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، خصوصًا لقائدي المركبات، وعدم تخفيف الملابس خلال فترات الليل.