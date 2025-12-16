إعلان

ماذا يحمل الأحد المقبل؟.. توقعات طقس أول أيام شتاء 2026

كتب : مصراوي

04:12 م 16/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    موجة من الطقس السيئ تضرب الإسكندرية (2)
  • عرض 7 صورة
    موجة من الطقس السيئ تضرب الإسكندرية (1)
  • عرض 7 صورة
    الطقس في الكويت
  • عرض 7 صورة
    الطقس السيء بالبحيرة
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس السيء بالبحيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي باللهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء يبدأ فلكيًّا يوم 21 ديسمبر، مشيرًا إلى أن التوقعات الجوية خلال هذه الفترة تشير إلى أجواء مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية.


وأوضح القياتي، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة بالنسبة إلى طقس أول أيام فصل الشتاء، الأحد المقبل، 21 ديسمير، ستسجل نحو 22 درجة مئوية خلال فترات النهار، بينما تنخفض الصغرى إلى نحو 13 درجة ليلًا، لافتًا إلى أن الأجواء ستكون باردة خلال ساعات الصباح الباكر والليل، ومعتدلة نهارًا.


وأضاف عضو المركز الإعلامي باللهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس سيكون مشمسًا إلى غائم جزئيًّا على معظم المحافظات، مع أجواء مشمسة بشكل أكبر على محافظات جنوب البلاد، مؤكدًا أن الشبورة المائية ستكون الظاهرة الجوية الأبرز خلال هذه الفترة، وقد تكون كثيفة أحيانًا، خصوصًا على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية.


وأشار القياتي إلى اعتدال سرعات الرياح بوجه عام، مع نشاط خفيف على فترات متقطعة في بعض المناطق؛ مثل: القاهرة وجنوب سيناء وعدد من محافظات شمال الصعيد، موضحًا أن حالة الملاحة البحرية ستكون معتدلة.


وأكد عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأجواء شتوية معتدلة، مع ضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، خصوصًا لقائدي المركبات، وعدم تخفيف الملابس خلال فترات الليل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يخطط لدمج جميع شركاته في مصر تحت قابضة واحدة.. لهذا السبب
طريق سطحي وأتوبيس ترددي.. تفاصيل مشروعات تطوير الدائري "صور"
قابضة ضخمة ومستقبل الذهب.. ساويرس يكشف توقعاته لـ2026: على الحكومة التخارج
البروفة الأخيرة.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا الودية
أول رد من الزمالك على النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر