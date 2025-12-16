إعلان

غرفة الرعب.. ضبط صاحب "أرجوحة" بتهمة هتك عرض أطفال بالفيوم

كتب : حسين فتحي

04:47 م 16/12/2025

تعبيرية

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، القبض على عامل يمتلك "أرجوحة" بإحدى قرى مركز سنهور، وذلك لاتهامه بالتحرش وهتك عرض عدد من الأطفال بالقرية.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد بورود بلاغات من أهالي قرية "نقاليفة" تتهم عاملاً يدعى (ر. ع. س) — يبلغ من العمر 52 عاماً — باستدراج أطفالهم وهتك عرضهم.

وكشف أهالي الضحايا أن المتهم يمتلك "أرجوحة" يقوم بتأجيرها للأطفال مقابل مبالغ مالية بسيطة، وأضافوا أنه عقب انتهاء الأطفال من اللعب، كان يستدرجهم إلى غرفة داخل منزله، ثم يقوم بالاعتداء عليهم.

من جانبه، كلف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، الرائد هشام حسن، رئيس مباحث مركز شرطة سنهور، بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وسماع أقوال الضحايا وأسرهم للتأكد من صحة البلاغات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة.

