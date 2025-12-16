مع برد الشتاء.. 3 مشروبات طبيعية تذيب البلغم وتنقي الصدر

وسط التقلبات المناخية وانخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، يعاني كثير من المواطنين من تراكم البلغم في الجهاز التنفسي، ما يسبب صعوبة في التنفس وكحة مستمرة واحتقانا في الصدر.

ويرجع الأطباء السبب في ذلك إلى أن الهواء البارد يزيد من لزوجة إفرازات الجهاز التنفسي، وينتج عنه انقباض في الشعب الهوائية، مما يصعب خروج البلغم ويزيد الشعور بعدم الراحة.

وبحسب موقع Health، فإن السوائل الدافئة والمكونات الطبيعية التي تحتوي على مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في ترقيق المخاط وتسهيل طرده من الحلق والصدر، مما يخفف الاحتقان ويعزز عملية التنفس.

وتشير الدراسات إلى أن تناول مشروبات دافئة، بالإضافة إلى الحفاظ على الترطيب وشرب الماء بكثرة، يساهم في تخفيف لزوجة البلغم ويجعل الجسم أكثر قدرة على التخلص منه.

مشروبات منزلية تساعد في إذابة البلغم

من بين هذه المشروبات التي ينصح بها خبراء الصحة والتغذية:

مشروب الزنجبيل بالعسل والليمون

يعد هذا المزيج من أكثر الوصفات الطبيعية شيوعا، حيث يساعد الزنجبيل في تهدئة الشعب الهوائية وتوسعتها، في حين يعمل العسل كمهدئ للحلق ومضاد للبكتيريا، ويضيف الليمون فيتامين C الذي يدعم المناعة ويساعد على تخفيف سماكة البلغم.

شاي النعناع الدافئ

يحتوي النعناع على مادة المنثول التي تعمل على فتح الممرات التنفسية وتسهيل خروج المخاط، مع إحساس منعش يخفف من الاحتقان.

الكركم مع الحليب أو الماء

يعرف الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا، مما يجعله خيارا مناسبا لتهدئة الحلق وتخفيف البلغم المتراكم في الصدر.

نصائح للتخفيف من البلغم في الشتاء

ينصح الأطباء أيضا بـ:

-زيادة شرب السوائل الدافئة لتعزيز ترقيق المخاط.

-تجنب الهواء شديد البرودة مباشرة على الجهاز التنفسي.

-استشارة الطبيب إذا استمر البلغم لفترة طويلة أو صاحبته أعراض أخرى مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس.