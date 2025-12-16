عادل إمام وحمدي الوزير..أبرز الشائعات التي طالت نجوم الفن في 2025

شهد عام 2025 انتشار العديد من الشائعات بين نجوم الفن، كان أبرزها المتعلقة بالوفاة والزواج والانفصال، ما أثار جدلًا واسعًا بين الجمهور.

يعرض لكم موقع مصراوي في هذا التقرير أبرز الشائعات التي طالت النجوم خلال عام 2025:

شائعة انفصال هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح

ردت الفنانة هنادي مهنا على شائعة انفصالها عن زوجها الفنان أحمد خالد صالح عبر "ستوري" حسابها بموقع "إنستجرام"، ونشرت مقطع فيديو لزوجها من المالديف حيث استمتعا هناك، مصحوبًا بمقطع من أغنية "الحركة دي" للنجم أحمد حلمي، وعلّقت: "مش فاضي".

حمدي الوزير

انتشرت على مواقع التواصل أنباء عن وفاة الفنان حمدي الوزير، مما أثار قلق متابعيه، وقال في تصريح خاص لموقع "مصراوي": "تدهور إيه لا تصدقوا ما يُقال على صفحات مواقع التواصل، أنا زي الفل والحمد لله".

عادل إمام

رغم ابتعاده عن الساحة الفنية، تم تداول شائعات كثيرة عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، وتداول رواد مواقع التواصل صورًا مُصنعة بالذكاء الاصطناعي تظهره في المستشفى، وكشف منير مكرم في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن ما يتردد حول وفاة عادل إمام شائعات لا أساس لها من الصحة.

شائعة وفاة جورج وسوف

انتشرت شائعة غير حقيقية عن وفاة الفنان جورج وسوف، ورد على تلك الشائعات عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله أنا بألف خير، وإن شاء الله أنتم كمان تكونوا بخير".

شائعة وفاة نشوى مصطفى

ردت الفنانة نشوى مصطفى على تداول رواد مواقع التواصل شائعات حول وفاتها، وأخرى تتعلق بوجود مشاكل مع إحدى الزميلات، مؤكدة أنها بخير وأن كل تلك الأخبار غير صحيحة.

شائعة طلاق داليا مصطفى

ظهرت الفنانة داليا مصطفى خلال بث مباشر لتكشف حقيقة انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة، نافية شائعة الطلاق.

زواج مها الصغير

تداولت أنباء عن زواج الإعلامية مها الصغير من فنان شال، لكنها خرجت ونفت ذلك رسميًا، مؤكدة أن الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة.

محمد صبحي

بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا، تداولت عدد من الصفحات شائعة وفاة الفنان الكبير محمد صبحي، وهو ما جعله يخرج في لقاء تليفزيوني لطمأنة جمهوره على حالته الصحية.

أسماء جلال

طالت الشائعات الفنانة أسماء جلال، وقتل البعض إنها ارتبطت بالفنان الكبير عمرو دياب، إلا أنها نفت الشائعة، وأكدت أن صورهما المتداولة من حدث فني.

