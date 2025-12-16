مندوب فرنسا بمجلس الأمن: نرفض ضم الضفة لإسرائيل ونتمسك بحل الدولتين

وكالات

قال مندوب فرنسا أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إنه يجب احترام وقف إطلاق النار في غزة من جميع الأطراف ويجب إدخال المساعدات دون عوائق.

ودعا مندوب فرنسا السفير جيروم بونافونت، خلال اجتماع لمجلس الأمن اليوم الثلاثاء، إسرائيل إلى حماية السكان المدنيين الفلسطينيين ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف في الضفة الغربية.

وأكد بونافونت: "نحن ضد أي شكل من أشكال الضم للضفة الغربية وندعو لتمهيد الطريق لحل الدولتين لا لعرقلته".

وندد مندوب فرنسا أمام مجلس الأمن باقتحام الجيش الإسرائيلي مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس المحتلة والاستيلاء عليه، في وقتٍ سابق من ديسمبر الجاري.

وشدد مندوب فرنسا أمام مجلس الأمن على أن "الاستيلاء على مواقع الأونروا في القدس الشرقية ينتهك حرمة مواقع ومقار الأمم المتحدة".