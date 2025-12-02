إعلان

جامعة بنها الأهلية توافق على إنشاء مستشفى جامعي جديد بالعبور

كتب : أسامة عبدالرحمن

02:24 م 02/12/2025

مجلس جامعة بنها الأهلية

عقد مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس المجلس، وبحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، إلى جانب أعضاء المجلس.

واستهل الدكتور جمال السعيد، الجلسة بتقديم التهنئة للدكتور محمود محيي الدين، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، لعضويته بالجمعية الملكية للاقتصاد في المملكة المتحدة، إحدى أعرق المؤسسات العالمية في مجال الاقتصاد ودعم البحث العلمي وصياغة السياسات الاقتصادية.

وأكد السعيد، أن جامعة بنها الأهلية تسعى من خلال برامجها الأكاديمية إلى تقديم تعليم عالي الجودة وفق معايير عالمية، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين للمنافسة في سوق العمل ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى ثقة الطلاب وأولياء الأمور في الجامعة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور تامر سمير رؤية الجامعة لإنشاء وإدارة المستشفيات والعيادات الجامعية، ووافق المجلس على إنشاء مستشفى جامعي جديد بالتعاون مع جامعة بنها الحكومية، على أن يتم إنشاؤه على أرض الجامعة الحكومية، وتقوم كلية الطب بجامعة بنها الأهلية بإدارته لتدريب طلاب الكليات الطبية وخدمة أهالي مدينة العبور، بما يعزز التكامل بين التعليم الطبي والرعاية الصحية والبحث العلمي.

كما وافق المجلس على شراء أحد المباني بمنطقة خدمات الإسكان الاجتماعي بالحي الرابع بمدينة العبور لتخصيصه كعيادات تدريبية للطلاب، والبدء في إعداد دراسة لإنشاء مستشفى بيطري على قطعة أرض مساحتها فدانين لتدريب طلاب كلية الطب البيطري.

كما أقر المجلس ما قدمه الدكتور محمود شكل، نائب رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال، بشأن لائحة مكتب الخدمات الصناعية، ليكون منصة تطبيقية متقدمة لدعم الربط بين الجامعات والقطاع الصناعي وتعزيز الابتكار وتوطين التكنولوجيا، من خلال تقديم خدمات للمصانع والشركات داخل التجمعات الصناعية.

وأخيراً، استعرض المجلس مشروع مبنى المدرجات المركزية الذي قدمه الدكتور محمد سعيد، المستشار الهندسي للجامعة، والمقرر البدء في تنفيذه قريباً لرفع الطاقة الاستيعابية للجامعة بما يتناسب مع أعداد الطلاب المتزايدة.

جامعة بنها الأهلية إنشاء مستشفى جامعي مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية الدكتور جمال السعيد

