رمى نفسه في المياه.. الإنقاذ النهري بالمنوفية يعثر على غريق بحر سنتريس

كتب : أحمد الباهي

11:34 ص 02/12/2025

الشاب الغريق

عثر فريق الإنقاذ النهري فى محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، على جثمان الشاب "محمد.ص.ش"، 20 عامًا، بعد أيام من تمشيط مكثف لمحيط موقع سقوطه ببحر سنتريس في مركز أشمون.

وكان مركز شرطة أشمون، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بمشاهدة الشاب يقفز في المياه من أعلى كوبري سنتريس واختفاء جسده، ما دفع قوات الإنقاذ النهري لبدء عمليات البحث وتمشيط المنطقة بمشاركة فرق الغواصين.

وعقب جهود متواصلة، نجحت قوات الإنقاذ النهري في العثور على جثمان الشاب، وتقرر حفظ جثمانه وإيداعه بمستشفى أشمون العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

الإنقاذ النهري المنوفية بحر سنتريس

