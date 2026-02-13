"بيع شورتات ارتدتها اللاعبات".. واقعة غريبة في الدوري الإيطالي للسيدات

رصد موقع " onefootball"، واقعة غربية حدثت في الدوري الإيطالي للسيدات، بعرض سراويل قصيرة ارتداها لاعبات روما في المباريات.

وذكر الموقع أنه تم نشر أطقم موقعة من قبل مانويلا جيوليانو ، فالنتينا جياكينتي، ألايا بيلجريم، إيميلي هافي على موقع MatchWornKits، ولاحظ المشجعون الفرق الكبير في الأسعار، إذ أن سعر السراويل القصيرة أعلى من القمصان.

وأشار إلى أن اللاعبات كانت تجبر على ارتداء ملابس "موحدة" (أي ملابس رجالية في الأساس)، وتضمنت هذه الملابس قمصاناً فضفاضة وثقيلة وسراويل طويلة، تصل غالباً إلى ركب اللاعبات.