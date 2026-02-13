مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

أوساسونا

كأس الاتحاد الإنجليزي

هال سيتي

- -
21:45

تشيلسي

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

"بيع شورتات ارتدتها اللاعبات".. واقعة غريبة في الدوري الإيطالي للسيدات

كتب : هند عواد

09:00 ص 13/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بيع ملابس لاعبات روما (2)
  • عرض 4 صورة
    بيع ملابس لاعبات روما (3)
  • عرض 4 صورة
    بيع ملابس لاعبات روما (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رصد موقع " onefootball"، واقعة غربية حدثت في الدوري الإيطالي للسيدات، بعرض سراويل قصيرة ارتداها لاعبات روما في المباريات.

وذكر الموقع أنه تم نشر أطقم موقعة من قبل مانويلا جيوليانو ، فالنتينا جياكينتي، ألايا بيلجريم، إيميلي هافي على موقع MatchWornKits، ولاحظ المشجعون الفرق الكبير في الأسعار، إذ أن سعر السراويل القصيرة أعلى من القمصان.

وأشار إلى أن اللاعبات كانت تجبر على ارتداء ملابس "موحدة" (أي ملابس رجالية في الأساس)، وتضمنت هذه الملابس قمصاناً فضفاضة وثقيلة وسراويل طويلة، تصل غالباً إلى ركب اللاعبات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

روما لاعبات روما واقعة غريبة في الدوري الإيطالي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رفضت زواجهما.. التحقيق مع شاب ذبح والدة خطيبته بالمرج
حوادث وقضايا

رفضت زواجهما.. التحقيق مع شاب ذبح والدة خطيبته بالمرج
حالة عدم استقرار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

حالة عدم استقرار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي.. ما القصة؟
رياضة محلية

أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي.. ما القصة؟
"فخ الزيت".. مصرع طالب دهسًا بـ"توك توك" في المنوفية
أخبار المحافظات

"فخ الزيت".. مصرع طالب دهسًا بـ"توك توك" في المنوفية
أحمد رمزي يواصل تصوير "فخر الدلتا" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
مسرح و تليفزيون

أحمد رمزي يواصل تصوير "فخر الدلتا" استعدادا لعرضه في رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة.. ماذا يعني للاقتصاد؟- ملف خاص
ضياء داود يفجر مفاجأة مع مجدي الجلاد: قد أعتزل الحياة السياسية وأعود للمحاماة