مديرية تعليم القليوبية تعلن مواعيد امتحانات الترم الأول للشهادة الابتدائية

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:32 م 18/12/2025
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مواعيد امتحانات الشهادة الابتدائية للعام الدراسي الحالي، والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت 10 يناير 2026 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 13 يناير 2026.

وأوضحت المديرية أن الامتحانات ستُعقد في الفترة الصباحية أو المسائية حسب كثافة أعداد الطلاب بكل إدارة تعليمية، لضمان تنظيم العملية الامتحانية بشكل مناسب لجميع التلاميذ.

ويؤدي التلاميذ امتحان اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف، وامتحان العلوم لمدة ساعة ونصف، بينما تُعقد امتحانات اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف لكل مادة. كما يؤدي التلاميذ امتحان الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لمدة ساعة ونصف لكل مادة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان، وتوفير المناخ الملائم للتلاميذ لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع التشديد على الالتزام التام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

