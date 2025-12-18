وزير العمل يواصل زيارته لإيطاليا ويبحث توفيق أوضاع العمال المصريين

واصل محمد جبران، وزير العمل، زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا لليوم الثاني على التوالي، حيث التقى بعدد من كبار المسؤولين الإيطاليين لتعزيز التعاون المشترك في مجالات تفتيش العمل وحماية حقوق العمال المصريين العاملين في إيطاليا.

وشارك في اللقاء من الجانب المصري أحمد البقلي، قنصل القنصلية المصرية بإيطاليا، والدكتور محمود حمزاوي مدير مكتب الوزير، ورئيس المكتب التمثيلي العمالي سعيد حجازي.

جرى خلال الاجتماع الاتفاق على توفيق أوضاع العمال المصريين في إيطاليا الذين لم يحصلوا على تصاريح الإقامة لأسباب تتعلق بأصحاب العمل، والعمل على مواجهة أي حالات استغلال، وإصدار تصاريح إقامة مؤقتة لحين العثور على عمل نظامي، ثم تحويلها إلى إقامة عمل قانونية وفقًا للمادة 18 من قانون الهجرة الإيطالي.

كما تم الاتفاق على تكثيف التعاون بين مفتشية العمل الإيطالية والمكتب التمثيلي العمالي المصري في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وضمان توفير بيئة عمل لائقة وآمنة لهم.

ناقش الطرفان آليات تفتيش العمل المطبقة في إيطاليا، خاصة في مجالات السلامة والصحة المهنية، وسبل الاستفادة منها في تطوير منظومة الرقابة على بيئة العمل في مصر.

وأكد وزير العمل على حرص الوزارة على الاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات التفتيش والرقابة لتعزيز حماية العمال محليًا ودوليًا.

وأشار جبران أيضًا إلى دور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، وتهيئة بيئة عمل عادلة، ذات معايير دولية تشجع على الاستثمار، بما يسهم في حماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل.

من جانبه، شدد كارلو كالوبّي، مدير مفتشية عمل ميلانو، على أهمية التعاون مع الجانب المصري في ملفات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، مؤكدًا على ضرورة تبادل الخبرات والتنسيق المشترك لضمان بيئة عمل آمنة وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع العمل.

