تبدأ في يناير.. ننشر جدول امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:13 م 18/12/2025
أعلنت مديرية التربية والتعليم عن اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث من المقرر أن تنطلق الامتحانات يوم الخميس 15 يناير 2026، وتستمر حتى الخميس 22 يناير 2026، على أن تُعقد جميع الامتحانات في الفترة الصباحية وفق المواعيد المحددة بالجدول المعتمد.

ويؤدي الطلاب يوم الخميس 15 يناير 2026 امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، يعقبه امتحان التربية الفنية لمدة ساعتين، إلى جانب امتحان التربية الرياضية لطلاب المدارس الرياضية لمدة ساعة.

كما يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط والإملاء يوم السبت 17 يناير 2026، ويستمر الامتحان لمدة ساعتين ونصف.

وفي يوم الأحد 18 يناير 2026، يؤدي الطلاب امتحان الهندسة لمدة ساعتين، وامتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 20 يناير 2026 امتحان اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين، يعقبه امتحان العلوم لمدة ساعتين.

كما يؤدي الطلاب يوم الأربعاء 21 يناير 2026 امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، إلى جانب امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة.

وتُختتم امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس 22 يناير 2026، بأداء امتحان المادة المقررة لمدة ساعة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع التشديد على تطبيق التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، ومنع الغش بكافة صوره حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

