تواصل قوات الحماية المدنية بمدينة المنيا، جهودها لرفع أنقاض أحد المنازل، والذي انهار على قاطنيه، مساء أمس الأربعاء، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وتكثف قوات الحماية المدنية، جهودها لرفع المنزل بعد تردد أقاويل باحتمالية وجود أحد الأشخاص، والذي لم يتمكن من الخروج من المنزل قبل انهياره.

وكانت مدينة المنيا، شهدت مساء أمس الأربعاء، انهيار منزل مكون من 4 طوابق في حي طه السبع، وقام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتفقد موقع انهيار المنزل، لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على سلامة المواطنين.

وجرى نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى، وإصابة شخص آخر بكدمات طفيفة ولم يتم نقله.

فيما أكدت المحافظة في بيان رسمي أن فرق الإنقاذ لم ترصد أية وفيات حتى الآن، ووجه المحافظ بتقديم أوجه الدعم للمصابين والإزالة الفورية لمخلفات الانهيار لعودة حركة الشارع إلى طبيعتها.

