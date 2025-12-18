إعلان

بعد إصابة 4 أشخاص.. الحماية المدنية تواصل رفع أنقاض منزل المنيا المنهار

كتب : جمال محمد

02:42 م 18/12/2025
    منزل المنيا المنهار ٧
    منزل المنيا المنهار ٩
    منزل المنيا المنهار ١١
    منزل المنيا المنهار ٥
    أثاث منزل المنيا المنهار ٣
    منزل المنيا المنهار ١٢

تواصل قوات الحماية المدنية بمدينة المنيا، جهودها لرفع أنقاض أحد المنازل، والذي انهار على قاطنيه، مساء أمس الأربعاء، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وتكثف قوات الحماية المدنية، جهودها لرفع المنزل بعد تردد أقاويل باحتمالية وجود أحد الأشخاص، والذي لم يتمكن من الخروج من المنزل قبل انهياره.

وكانت مدينة المنيا، شهدت مساء أمس الأربعاء، انهيار منزل مكون من 4 طوابق في حي طه السبع، وقام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتفقد موقع انهيار المنزل، لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على سلامة المواطنين.

وجرى نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى، وإصابة شخص آخر بكدمات طفيفة ولم يتم نقله.

فيما أكدت المحافظة في بيان رسمي أن فرق الإنقاذ لم ترصد أية وفيات حتى الآن، ووجه المحافظ بتقديم أوجه الدعم للمصابين والإزالة الفورية لمخلفات الانهيار لعودة حركة الشارع إلى طبيعتها.

