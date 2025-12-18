إعلان

حملات نظافة بمحيط لجان انتخابات النواب فى الشرقية

كتب : ياسمين عزت

12:02 م 18/12/2025
    حملات نظافة
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان الانتخابية والشوارع المؤدية إليها، وذلك استعدادًا لانطلاق التصويت في ثاني أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر بدءه في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساءً.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بهدف إظهار الصورة الحضارية للمحافظة، وتوفير أجواء منظمة وآمنة للمواطنين أثناء مشاركتهم في العملية الانتخابية.

وتكثف الأجهزة التنفيذية، على مدار اليوم، حملاتها بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، والتي تشمل رفع الأتربة والمخلفات، وتمهيد الطرق، وتحسين مستوى الإنارة بمحيط المقرات الانتخابية، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وضمان سير العملية الانتخابية في بيئة صحية ومهيأة.

حملات نظافة انتخابات مجلس النواب 2025 لجان انتخابات

