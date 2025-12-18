جولة ميدانية لمدير أمن الإسماعيلية لتفقد اللجان الانتخابية

إقبال كثيف أمام لجان الإسماعيلية في إعادة انتخابات النواب

إقبال ملحوظ على اللجان الانتخابية بجنوب سيناء مع بداية فترة الظهيرة

تفقد اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية، اليوم الخميس، عددًا من اللجان والمقار الانتخابية في نطاق الدائرة الثالثة للاطلاع على انتظام العمل داخلها وحركة دخول الناخبين.

وتفقد مدير الأمن محيط المراكز الانتخابية بعدد من الأحياء والمناطق، حيث تابع انتشار القوات ونقاط التأمين الثابتة والمتحركة، ومراجعة مدى جاهزية العناصر المكلفة بتأمين العملية الانتخابية، إضافة إلى متابعة سير إجراءات دخول المواطنين وتنظيم تدفقهم داخل اللجان.

يذكر أن محافظة الإسماعيلية جهزت 168 مركزًا انتخابيًا بإجمالي 182 لجنة فرعية، وعدد اللجان العامة 3 لجان عامة لاستقبال 1009660 ناخب، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، بعدد 152 مدرسة، 11 معهدًا أزهريًا، 3 مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد ومكتب صحة واحد.

وتعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم 13 محافظة على مستوى الجمهورية.

وجرت جولة إعادة المرحلة الثانية في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر.

وتتم جولة الإعادة بمحافظة الإسماعيلية على ثلاثة مقاعد بالدوائر الانتخابية الثلاث، حيث تجري الإعادة على مقعد بكل دائرة، وتستعد الدائرة الأولى لاستقبال (461266) ناخبًا من خلال (66) مركزًا انتخابيًا.

كما تستقبل الدائرة الثانية 173329 ناخبًا من خلال 24 مركزًا انتخابيًا، وتستقبل الدائرة الثالثة 375065 ناخبًا من خلال 78 مركزًا انتخابيًا.