أرسلت وحدة المدارس الحكومية الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى مدير المدرسة الرسمية المصرية الدولية، أوضحت فيه أن ذلك يأتي في ضوء توقيع بروتوكول إنابة بين الوزارة وإحدى شركات التطوير التعليمي، بشأن إدارة وتشغيل المدارس الحكومية الدولية.

وأشارت الوحدة إلى أن الشركة المتعاقدة تقدمت بطلب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل جميع الأرصدة النقدية الخاصة بهذه المدارس إلى حساب الشركة، تمهيدًا لتوليها مهام الإدارة والتشغيل وفقًا لبنود البروتوكول الموقع.

وأكد الخطاب ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لغلق جميع الحسابات البنكية التابعة للمدارس الحكومية الدولية، وذلك عقب الانتهاء من تحويل الأرصدة المالية الموجودة بها إلى حساب الشركة.

ووجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ عدد من التعليمات، من بينها تحويل كامل الأرصدة المتاحة بالحساب البنكي الخاص بالمدرسة إلى الحساب البنكي الخاص بشركة «إميرالد»، مع استثناء قيمة رواتب شهر ديسمبر لعام 2025، على أن يتم وقف التعامل على هذه الحسابات بشكل نهائي ثم غلقها.

كما شددت الوزارة على ضرورة إعداد بيان تفصيلي بالمديونيات المستحقة على المدرسة، يتضمن أسماء الجهات الدائنة وقيمة المستحقات لكل جهة، وإرساله إلى الإدارة المختصة تمهيدًا لتسليمه إلى الشركة، لتتولى سداد هذه المديونيات في إطار مسؤولياتها الجديدة.

