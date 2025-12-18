إعلان

النواب اللبناني يعقد جلسةً تشريعية لإقرار عدد من القوانين

كتب : مصراوي

01:34 م 18/12/2025

مجلس النواب اللبناني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بيروت- (د ب أ)

عقد مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية اليوم الخميس برئاسة رئيسة نبيه بري لمتابعة ودارسة مشاريع واقتراحات قوانين كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 سبتمبر الماضي.

وانعقدت الجلسة بعد اكتمال نصابها بعد حضور 65 نائبا، وقاطع الجلسة نواب كتلتي " الكتائب اللبنانية" و " القوات اللبنانية" وعددا من النواب التغيريين والمستقلين، اعتراضاً على عدم طرح تعديل قانون الانتخابات النيابية في الجلسة.

وكان المجلس النيابي أقرّ عدداً من مشاريع القوانين خلال الجلسة التشريعية التي عقدها في 29 سبتمبر الماضي لمناقشة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال المؤلّف من 17 بنداً، قبل أن ينسحب عدد من الكتل النيابية من الجلسة اعتراضاً على عدم طرح تعديل قانون الانتخابات النيابية في الجلسة، ما أفقد الجلسة نصابها.

يذكر أن بعض الكتل النيابية تطالب رئيس المجلس النيابي نبيه بري بإدراج اقتراح تعديل قانون الانتخابات النافذ، في الجلسات التشريعية، بما يسمح للبنانيِّين المنتشرين بانتخاب كامل أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128 نائباً وليس حصر انتخابهم بستة نواب موزّعين على القارات الست، فيما تطالب كتل نيابية أخرى بإجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الحالي النافذ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب اللبناني جلسةً تشريعية نبيه بري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"
هل تقر الحكومة حزمة اجتماعية جديدة قريباً؟.. متحدث الوزراء بوضح