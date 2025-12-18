النواب اللبناني يعقد جلسةً تشريعية لإقرار عدد من القوانين

بيروت- (د ب أ)

عقد مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية اليوم الخميس برئاسة رئيسة نبيه بري لمتابعة ودارسة مشاريع واقتراحات قوانين كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 سبتمبر الماضي.

وانعقدت الجلسة بعد اكتمال نصابها بعد حضور 65 نائبا، وقاطع الجلسة نواب كتلتي " الكتائب اللبنانية" و " القوات اللبنانية" وعددا من النواب التغيريين والمستقلين، اعتراضاً على عدم طرح تعديل قانون الانتخابات النيابية في الجلسة.

وكان المجلس النيابي أقرّ عدداً من مشاريع القوانين خلال الجلسة التشريعية التي عقدها في 29 سبتمبر الماضي لمناقشة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال المؤلّف من 17 بنداً، قبل أن ينسحب عدد من الكتل النيابية من الجلسة اعتراضاً على عدم طرح تعديل قانون الانتخابات النيابية في الجلسة، ما أفقد الجلسة نصابها.

يذكر أن بعض الكتل النيابية تطالب رئيس المجلس النيابي نبيه بري بإدراج اقتراح تعديل قانون الانتخابات النافذ، في الجلسات التشريعية، بما يسمح للبنانيِّين المنتشرين بانتخاب كامل أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128 نائباً وليس حصر انتخابهم بستة نواب موزّعين على القارات الست، فيما تطالب كتل نيابية أخرى بإجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الحالي النافذ.