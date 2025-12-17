إعلان

إصابة 4 أشخاص في انهيار منزل من ثلاثة طوابق بالمنيا (صور)

كتب : جمال محمد

09:55 م 17/12/2025
انهار منزل مكون من ثلاثة طوابق بحي غرب مدينة المنيا، مساء اليوم الأربعاء، وانتقلت قوات الحماية المدنية سريعًا إلى موقع الحادث للبحث عن ضحايا محتملين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغًا بسقوط منزل مأهول بالسكان في منطقة طه السبع، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى الموقع على الفور.

جرى فصل كافة المرافق عن المنزل، وتم انتشال أربعة مصابين، بينما تواصل الفرق رفع الأنقاض والبحث عن أية ضحايا آخرين محتملين.

