بـ 482 جنيهًا.. جراحات "العمود الفقري" تصل دراو في أسوان (صور)

أسوان – إيهاب عمران

في خطوة طبية غير مسبوقة تنهي سنوات من معاناة السفر بحثًا عن العلاج المتقدم، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تدشين خدمة جراحات تثبيت الفقرات لأول مرة داخل مستشفى دراو المركزي بمحافظة أسوان.

يأتي هذا الإنجاز كجزء من استراتيجية طموحة تتبناها الهيئة لتوطين الخدمات الطبية الدقيقة داخل المحافظات، حيث أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، أن الهدف الرئيسي هو تقليل الحاجة لتحويل المرضى خارج نطاق سكنهم، وتوفير أحدث التجهيزات والكوادر المؤهلة لضمان حصول المواطن الصعيدي على خدمة عالمية دون تكبد عناء الانتقال للعاصمة أو المحافظات الأخرى.

معجزة الرقم 482

لعل الرقم الأبرز في هذا الإعلان ليس عدد العمليات فحسب، بل "فاتورة الحساب" التي سيدفعها المواطن؛ فبينما تتجاوز تكلفة عملية تثبيت الفقرات في القطاع الخاص حاجز الـ 110 آلاف جنيه، كشف السبكي أن منتفعي التأمين الصحي الشامل في أسوان يحصلون على الخدمة ذاتها، شاملة الإقامة والرعاية الكاملة، مقابل مساهمة رمزية لا تتعدى 482 جنيهًا فقط.

وقد أثمرت هذه المنظومة بالفعل عن إجراء 39 عملية تثبيت فقرات ناجحة في منشآت الهيئة بأسوان حتى الآن، بنسب نجاح تضاهي المعدلات العالمية، مما يعكس كفاءة الفرق الطبية وتطور البنية التحتية الصحية في الجنوب.

خلية نحل في قلب الصعيد

تحول مستشفى دراو المركزي منذ انضمامه لمنظومة التأمين الشامل إلى ركيزة أساسية في تقديم الخدمة الصحية، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى تقديم أكثر من 103 آلاف خدمة طبية متنوعة، تنوعت بين الفحوصات التشخيصية والتدخلات الجراحية وخدمات الطوارئ.

ويعكس هذا الرقم الضخم حجم الثقة والاعتماد المتزايد من أهالي مركز دراو والمناطق المجاورة على المستشفى الذي بات يقدم حلولًا علاجية معقدة كانت في الماضي القريب حلمًا بعيد المنال.