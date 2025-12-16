جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الاستعداد القصوى في مدن خليج السويس، تمهيدًا لانطلاق ماراثون جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في الدائرة الثانية، التي تتخذ من قسم شرطة أول مدينة الطور مقرًا لها.

وأنهت الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مديريات الأمن والصحة والكهرباء، تجهيز 10 لجان انتخابية موزعة على مدن "رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، وطور سيناء"، لاستقبال الناخبين بدءًا من صباح غدٍ.

وشدد الدكتور خالد مبارك، محافظ الإقليم، على وقوف السلطة التنفيذية على مسافة واحدة من جميع المرشحين لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مع توفير كافة سبل الدعم اللوجستي وتأمين محيط اللجان لضمان خروج العرس الديمقراطي بصورة تليق بوعي المواطن السيناوي.

تتجه الأنظار صوب الكتلة التصويتية الأكبر في الدائرة، حيث تستعد مدينة طور سيناء، التي تضم اللجنة العامة، لاستقبال نحو 39,966 ناخبًا وموزعين على 6 مدارس، وهي الكتلة المرجحة لكفة المرشحين.

وفي المقابل، تتوزع باقي الأصوات على مدن الخليج الأخرى، حيث تأتي مدينة رأس سدر في المرتبة الثانية بـ 16,421 صوتًا موزعين على مقرين انتخابيين، تليها مدينة أبوزنيمة بـ 6,135 ناخبًا، ثم مدينة أبورديس بـ 5,420 ناخبًا، بإجمالي قوى تصويتية للدائرة تبلغ 67,932 ناخبًا مدعوين للمشاركة الإيجابية ورسم ملامح مستقبلهم التشريعي.