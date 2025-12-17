تابع الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، سير الانتخابات بجولة الإعادة لمجلس النواب 2025 في يومها الأول، عبر مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، لرصد عمليات تأمين اللجان، ومدى الإقبال على التصويت في كافة مدن الدائرة الثانية "الطور، أبورديس، أبوزنيمة، رأس سدر".

وقال المحافظ، إن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة على مسافة واحدة من كلا المرشحين، مؤكدًا أن كل مواطن من حقه اختيار من يمثله في المجلس، وصوت كل ناخب هو الأساس الذي يقوم عليه بناء مستقبل جمهورية مصر الجديدة، معربًا عن ثقته الكاملة في وعي وقدرة أهالي جنوب سيناء لاختيار من يمثلهم.

وأوضح أن عمليات التصويت داخل اللجان تسير في يسر وانتظام، ويتكاتف الجميع لمساعدة الناخبين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن مركز الشبكة الوطنية يعمل على التنسيق الفوري بين مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية، لضمان التدخل السريع لأي طارئ في اللجان الـ 10 المنتشرة في المدن الدائرة الثانية، مما يعزز أمن وسلامة المواطنين خلال عملية الاقتراع.

ووجهة لجميع بضرورة الالتزام بتوفير بيئة آمنة ومحايدة لإنجاح العملية الانتخابية، ودعا المواطنين للنزول والمشاركة في أداء هذا الواجب الوطني.

وتجري جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء داخل 10 لجان بالدائرة الثانية فقط على مستوى المحافظة، بينهم لجنة رئيسية و9 لجان فرعية، بواقع 5 مدارس بمدينة الطور، ومدرسة واحدة بكل من أبو رديس وأبو زنيمة، فيما تضم مدينة رأس سدر مقرين انتخابيين، وتقع اللجنة العامة بمدينة طور سيناء.

جدير بالذكر، أن إجمالي عدد الناخبين بالدائرة الثانية يبلغ 67932 ناخبًا، ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت بمدينة رأس سدر 16421 ناخبًا وناخبة، ومدينة أبوزنيمة 6135 ناخبًا وناخبة، ومدينة أبورديس 5420 ناخبًا وناخبة، وفي مدينة طور سيناء 39966 ناخبًا وناخبة.