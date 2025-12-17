إعلان

انتخابات النواب.. محافظ جنوب سيناء يتابع جولة الإعادة عبر الشبكة الوطنية

كتب : رضا السيد

11:27 ص 17/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تصويت المواطنين
  • عرض 6 صورة
    سير الانتخابات
  • عرض 6 صورة
    طوابير
  • عرض 6 صورة
    اقبال
  • عرض 6 صورة
    داخل اللجان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابع الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، سير الانتخابات بجولة الإعادة لمجلس النواب 2025 في يومها الأول، عبر مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، لرصد عمليات تأمين اللجان، ومدى الإقبال على التصويت في كافة مدن الدائرة الثانية "الطور، أبورديس، أبوزنيمة، رأس سدر".

وقال المحافظ، إن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة على مسافة واحدة من كلا المرشحين، مؤكدًا أن كل مواطن من حقه اختيار من يمثله في المجلس، وصوت كل ناخب هو الأساس الذي يقوم عليه بناء مستقبل جمهورية مصر الجديدة، معربًا عن ثقته الكاملة في وعي وقدرة أهالي جنوب سيناء لاختيار من يمثلهم.

وأوضح أن عمليات التصويت داخل اللجان تسير في يسر وانتظام، ويتكاتف الجميع لمساعدة الناخبين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن مركز الشبكة الوطنية يعمل على التنسيق الفوري بين مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية، لضمان التدخل السريع لأي طارئ في اللجان الـ 10 المنتشرة في المدن الدائرة الثانية، مما يعزز أمن وسلامة المواطنين خلال عملية الاقتراع.

ووجهة لجميع بضرورة الالتزام بتوفير بيئة آمنة ومحايدة لإنجاح العملية الانتخابية، ودعا المواطنين للنزول والمشاركة في أداء هذا الواجب الوطني.

وتجري جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء داخل 10 لجان بالدائرة الثانية فقط على مستوى المحافظة، بينهم لجنة رئيسية و9 لجان فرعية، بواقع 5 مدارس بمدينة الطور، ومدرسة واحدة بكل من أبو رديس وأبو زنيمة، فيما تضم مدينة رأس سدر مقرين انتخابيين، وتقع اللجنة العامة بمدينة طور سيناء.

جدير بالذكر، أن إجمالي عدد الناخبين بالدائرة الثانية يبلغ 67932 ناخبًا، ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت بمدينة رأس سدر 16421 ناخبًا وناخبة، ومدينة أبوزنيمة 6135 ناخبًا وناخبة، ومدينة أبورديس 5420 ناخبًا وناخبة، وفي مدينة طور سيناء 39966 ناخبًا وناخبة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد مبارك جنوب سيناء الشبكة الوطنية مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من القضاء ضد الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"
عملية جراحية منعتها من الهرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة نيفين مندور
الصور الأولى لموقع حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
حريق مفاجئ ودخان قاتل.. جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها بالإسكندرية
وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عامًا
"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور