جراحة دقيقة برأس سدر تنقذ سودانيًا من انفجار "الإثنى عشر"

جنوب سيناء - رضا السيد:

نجح الفريق الطبي بمستشفى رأس سدر التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، في إنقاذ حياته من مضاعفات خطيرة كادت تودي به إثر وصوله للمستشفى في حالة صحية متدهورة.

سباق مع الألم

بدأت تفاصيل الواقعة بوصول الشاب إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من إعياء تام وآلام حادة غير محتملة في منطقة البطن، وفور وصوله، استنفر الدكتور محمد زيدان، مدير المستشفى، الأطقم الطبية لإجراء الفحوصات والأشعات والتحاليل اللازمة بشكل فوري لتشخيص الحالة، ليتقرر نقله عاجلًا إلى العناية المركزة تحضيراً لتدخل جراحي لا يحتمل التأجيل بعدما أشارت المؤشرات الأولية إلى خطورة الوضع الداخلي.

مشرط الجراح يحسم الأمر

داخل غرفة العمليات، قاد الدكتور محمد أمجد العجمي والدكتور محمد محمود نعمان، أخصائيًا الجراحة العامة والمناظير، عملية استكشاف جراحي دقيقة للبطن، كشفت عن وجود ثقب في الإثنى عشر مصحوبًا بخراج وتجمع صديدي أسفل البطن، وتعامل الجراحون مع الموقف بمهارة، حيث تم إصلاح الثقب باستخدام تقنية "تثبيت منديل البطن" على موضع الإصابة، مع تطهير التجويف البطني تماماً من الصديد والخراج، وتركيب "درانق" طبية لضمان تصريف السوائل الزائدة من البطن والحوض.

العودة للحياة

تكللت الجهود الطبية بالنجاح، حيث خضع المريض لملاحظة دقيقة بالعناية المركزة عقب الجراحة، قبل نقله للقسم الداخلي لاستكمال العلاج تحت إشراف قسم الجراحة العامة.

وأكد مدير المستشفى استقرار حالة الشاب تمامًا وخروجه للتعافي في منزله، مشيدًا بالاحترافية العالية للأطباء والتمريض التي تعكس حرص المستشفى على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية لجميع المرضى دون استثناء.