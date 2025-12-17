"العربية طارت في البحر".. قتيل و3 مصابين إثر حادث بكورنيش الإسكندرية-



الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

كشف شاهد عيان تفاصيل صادمة عن الحادث المروري المروع الذي وقع فجر اليوم الأربعاء، بمنطقة الشاطبي بطريق كورنيش الإسكندرية، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

وقال عمر طارق: "العربية طارت أمامنا ونزلت تحت وفى ثواني كانت هتولع جامد واللي مات ده كان قاعد على البحر ذنبه إيه يخسر حياته بسبب شوية عيال فرحانة بنفسها؟".

وتابع: "المنظر وحش أوى، على حساب مين أذيت نفسك واللي معاك وحد خسر حياته، مش عارف أنام من المنظر والولد بيموت والحمد لله خليناه يتشاهد وقابل رب كريم".

وتداول مواطنون مقاطع فيديو وصور تظهر لحظة وقوع الحادث وسط تعليقات غاضبة، إذ كتب "محمد بدر": "للأسف يوميا فيه شباب أهلهم جايبن لهم عربيات حديثة بيسابقوا بعض في الليل، ذنبه أيه اللي قاعد على سور البحر ومات".

فيما علق "مصطفى الحوا" قائلًا: "ركبوا رادارات جديدة على الكورنيش كل 400 أو 500 متر ومفيش فايدة".

البداية، عندما تلقى قسم شرطة باب شرقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أمام مبنى الجامعة بمنطقة الشاطبي بطريق الكورنيش، اتجاه المنشية، ووجود مصابين.

وانتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة فقدان قائد سيارة ملاكي السيطرة على عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة وصعوده على الرصيف واصطدامه بأحد الأشخاص أثناء جلوسه على سور الكورنيش.

وكشفت المعاينة طيران السيارة في الهواء من شدة الاصطدام والسرعة العالية وسقوطها من أعلى الكورنيش على شاطئ البحر وانقلابها بمستقليها الثلاثة، ما أدى إلى تحطمها وتصاعد دخان منها.

أسفر الحادث عن مصرع مواطن، وإصابة 3 آخرين، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، ومصابين إلى المستشفى الرئيسي الجامعي"الأميري، ومصاب إلى مستشفى خاص، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.