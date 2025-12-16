محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد رقم 47

الأقصر - محمد محروس:

افتتح عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، سوق اليوم الواحد رقم (47) ببندر الأقصر، وذلك بناحية شرق السكة الحديد، استمرارًا لمبادرة أسواق اليوم الواحد.

جاء الافتتاح بحضور اللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والمهندس جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية بالمديرية.

وخلال جولته، أشاد محافظ الأقصر، بجودة السلع المعروضة، والتي تشمل السلع الغذائية والمجمدات والخضروات والفاكهة، مؤكدًا أن التخفيضات تصل إلى نحو 30% مقارنة بالأسواق الخارجية، بما يخفف العبء عن المواطنين.

وأوضح أن التوسع في إقامة هذه الأسواق يخلق مناخًا تنافسيًا بين التجار والعارضين لتقديم سلع أفضل بأسعار أقل، مشيرًا إلى أن سوق اليوم الواحد يأتي ضمن توجهات الدولة لدعم المواطن عبر توفير السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك دون وسطاء، بما يسهم في خفض الأسعار وضمان الجودة.

وأضاف محافظ الأقصر، أن أسواق اليوم الواحد تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجهات الحكومية وممثلي المجتمع المحلي، بما يعزز الأمن الغذائي ويحقق العدالة الاجتماعية، في إطار خطة الدولة المستدامة لتحسين جودة الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الرازق الصافي، أن سوق اليوم الواحد يضم سلعًا ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% و30%، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية لتجارة الجملة وتجار المحافظة، وتحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر.

وأكد استمرار التوسع في أسواق اليوم الواحد والعربات المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع البعيدة، بما يضمن تعزيز الإتاحة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، مع التأكيد على تمتع جميع السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة.