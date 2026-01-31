إعلان

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات السبت

كتب : مصراوي

10:00 ص 31/01/2026

سعر الذهب

كتبت- ميريت نادي:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 160 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية السبت 31-1-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4485 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 5770 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 6730 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7690 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 53840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76900 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 239159 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 384500 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 8.95% إلى نحو 4894 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

