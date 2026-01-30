"حرب عالمية".. توفيق عكاشة يكشف توقعاته لشكل العالم في 2026 - (فيديو)

قال الإعلامي توفيق عكاشة إن العالم يشهد حاليًا تصاعدًا متعمدًا في عدد بؤر التوتر والصراعات، مشيرًا إلى أن ما يحدث ليس عشوائيًا وإنما يأتي في إطار ربط النقاط الملتهبة ببعضها البعض تمهيدًا لمواجهة كبرى واسعة النطاق.

وضرب "عكاشة"، مثالًا خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، بتصاعد التوتر في مناطق متفرقة مثل: تايلاند وأوكرانيا، مؤكدًا أن جزيرة جرينلاند مرشحة أيضًا للدخول ضمن خريطة النقاط الساخنة خلال المرحلة المقبلة، في سياق واحد مترابط.

وأوضح الإعلامي، أن الهدف من هذا التوسع في ساحات التوتر هو تهيئة المسرح العالمي لحرب كبرى، مؤكدًا أن الولايات المتحدة، أو القوى التي تدير القرار داخلها وفي الغرب عمومًا، تتجه نحو مواجهة شاملة مع الصين والمعسكر الشرقي.

وأكد توفيق عكاشة، أن المواجهة القادمة ستكون في الأساس مع الصين، واصفًا إياها بأنها "قارة كاملة" وليست مجرد دولة، وهو ما يفرض، بحسب تعبيره، ضرورة ترتيب الأوضاع العالمية مسبقًا قبل الدخول في هذه المعركة المصيرية، مشيرًا إلى أن ما يجري حاليًا هو عملية إعداد الأرضية وتنظيم المشهد الدولي لضمان الجاهزية الكاملة قبل المواجهة.

وأضاف أن إدخال دول مثل: فنزويلا وإيران ضمن سياق الصراعات الحالية ليس أمرًا منفصلًا، وإنما يأتي ضمن خطة أوسع للسيطرة على مفاتيح العالم قبل اندلاع الحرب الكبرى، موضحًا أن أي قوة تخوض صراعًا مع كيان بحجم الصين لا بد أن تضمن السيطرة على مفاصل الأرض والنفوذ العالمي مسبقًا.

وشدد الإعلامي توفيق عكاشة، على أن الهدف من هذه الترتيبات هو رفع احتمالات الحسم والانتصار إلى نسب تتجاوز 75 أو 80%، معتبرًا أن هذا ما يفسر تصريحات سابقة له حول فنزويلا قبل سنوات، والتي بدت وقتها غريبة للبعض، لكنها، بحسب قوله، جاءت في سياق قراءة مبكرة لمسار الصراع العالمي الجاري الإعداد له.

