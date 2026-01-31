إعلان

نشاط للرياح وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

كتب : مصراوي

10:00 ص 31/01/2026
كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة على كافة أنحاء الجمهورية، بداية من غدًا الأحد حتى الخميس 5 فبراير.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا شمالا مائل للحرارة جنوبًا بارد ليلا.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط حركة الرياح من يوم الأحد إلى الثلاثاء 3 فبراير على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

