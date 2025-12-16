القليوبية- أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه اللواء مدير أمن القليوبية، حادث تساقط عدد من الحاويات الفارغة المحمّلة على أحد قطارات البضائع بمدينة طوخ، بجوار الطريق الزراعي وداخل سور السكك الحديدية، دون حدوث أي سقوط أو تأثير على حركة الطريق الزراعي.

وانتقل محافظ القليوبية ومدير الأمن إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على سلامة المواطنين، حيث جرى التنسيق الكامل مع هيئة السكك الحديدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الواقعة وتأمين الموقع بشكل فوري.

ووجّه محافظ القليوبية بسرعة تأمين محيط الحادث، ومتابعة أعمال رفع الحاويات المتساقطة، مع الدفع بلجنة فنية متخصصة للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات الواقعة بموقع الحادث، مشددًا على عدم وجود أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين المواطنين.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة لحين الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة، ورفع آثار الحادث بالكامل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.