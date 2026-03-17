

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، اليوم، المهندسة أميرة عصام بسيوني، وكرمتها تقديرًا لإنجازها بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "مصر للمهارات" بمجال تشغيل الماكينات والميكانيكا، وذلك عقب تكريمها من السيدة انتصار السيسي، خلال احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح 2026".

أكدت محافظ البحيرة اعتزازها بما حققته المهندسة أميرة عصام من إنجاز يعكس كفاءتها وريادتها في مجال التدريب الفني، ويمثل نموذجًا مشرفًا للمرأة بالمحافظة.



أشارت المحافظ إلى أهمية الاستفادة من خبرات المهندسة في دعم وتطوير مشروع التدريب المهني، بهدف تدريب أكبر عدد من الشباب والفتيات ورفع كفاءتهم في مجالات تشغيل الماكينات والميكانيكا، بما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل.

وأوضحت عازر، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الكفاءات المتميزة في مختلف القطاعات، خاصة التعليم الفني والتدريب المهني، باعتبارهما من المحاور الأساسية لتحقيق التنمية وتعزيز قدرات الشباب.