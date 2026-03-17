محافظ القليوبية يستقبل وفود دينية ومجتمعية لتبادل التهاني بعيد الفطر

كتب : أسامة علاء الدين

04:18 م 17/03/2026
    المحافظ يلتقي أساقفة الكنيسة بالقليوبية (1)
    المحافظ يلتقي أساقفة الكنيسة بالقليوبية (3)

استقبل المحافظ الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح نيافة الأنبا مكسيموس، أسقف مطرانية بنها وقويسنا وتوابعهما، والوفد الكنسي المرافق له، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك. وعبّر نيافة الأنبا مكسيموس عن خالص تهانيه للمحافظ ولأبناء المحافظة، مؤكدًا عمق الروابط التاريخية وأواصر المحبة بين جميع أبناء الشعب المصري، مشددًا على أن الأعياد تشكّل مناسبة لتعزيز قيم التلاحم والتآخي الوطني.

كما استقبل المحافظ وفدًا من قساوسة الكنيسة الإنجيلية بالقليوبية، حيث قدموا التهاني والتبريكات، مؤكدين اعتزاز الكنيسة بمشاركة المواطنين المسلمين جميع المناسبات والأعياد، لتعزيز قيم المواطنة والانتماء وتقوية أواصر الأسرة المصرية الواحدة. وأشاد المحافظ بدور الكنيسة المجتمعي والوطني، مؤكدًا أن قوة مصر تكمن في تماسك المجتمع ووحدة الصف.

واستقبل المحافظ كذلك وفد بيت العائلة المصرية بالقليوبية، الذي يضم ممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني. تم خلال اللقاء تقديم التهاني ومناقشة دور بيت العائلة في نشر قيم التسامح والاعتدال وتعزيز الانسجام الاجتماعي، بالإضافة إلى تفعيل اللجان النوعية على مستوى المحافظة والقرى، وتنظيم فعاليات ثقافية وتوعوية ومسابقات خدمة للمجتمع والبيئة.

وفي ختام اللقاءات، أكّد المحافظ والحضور على أهمية تعزيز التعاون المشترك لخدمة أبناء المحافظة، متمنين أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالسلام والخير والازدهار، ومؤكدين حرص المحافظة على استمرار التواصل مع جميع مؤسسات المجتمع لتحقيق الصالح العام.

كأس مصر.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز وبتروجيت
طارق لطفي لـ مصراوي: بدر في "فرصة أخيرة" يتشابه مع أسطورة "الأب الروحي"
ما سر ارتفاع أسعار الطماطم؟.. الشعبة توضح الأسباب
عصابة "الذهب المغشوش".. الجنايات تحاكم 14 أوكرانيا بتهمة تقليد دمغات ذهب
مفتي السعودية يخالف الإفتاء المصرية: زكاة الفطر لا تخرج مالاً والجمعيات
