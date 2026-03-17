حسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موقف بلاده من التوترات المتصاعدة في الخليج، مؤكدا أن باريس "لن تشارك أبدا" في أي عمليات عسكرية لإعادة فتح "مضيق هرمز" في ظل السياق الحالي.

رفض فرنسي قاطع

أوضح ماكرون، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي، أن باريس قد تكتفي فقط بـ "مرافقة" السفن وتأمينها في حالة واحدة فقط، وهي "هدوء الأوضاع"، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية.

فشل "التحالف الدولي" لترامب

يأتي الموقف الفرنسي بمثابة "صفعة" لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن سابقا أنه "أمر" الدول التي تعتمد على نفط الشرق الأوسط بالانضمام لتحالف دولي لتأمين السفن في المضيق، الذي يمر عبره %20 من إمدادات النفط العالمية.

وانضمت دول أوروبية أخرى للموقف الفرنسي، معلنة معارضتها الصريحة لتحويل النزاع إلى "مهمة لحلف الناتو" أو الانجرار إلى "حرب شاملة".

مضيق هرمز.. "شبه مغلق"

تشهد المنطقة حالة من "الشلل الملاحي" منذ بدء الهجمات المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة على طهران في 28 فبراير الماضي، والتي أسفرت عن مقتل المرشد علي خامنئي.

وكشفت بيانات "لويدز ليست" أن حركة السفن في المضيق تراجعت بنسبة %90، حيث لم تعبر سوى 77 سفينة فقط منذ مطلع مارس الجاري، نتيجة السيطرة الإيرانية الصارمة على الممر الملاحي ردا على الغارات.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.