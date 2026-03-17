إعلان

حزب الله: نعمل على تحرير لبنان واستقلالِها ونرفض الاستسلام

كتب : عبدالله محمود

07:30 م 17/03/2026

الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن الحزب ومقاومته الإسلامية في موقع الدّفاع المشروع بمعركة "العَصفِ المأكولِ".
وأضاف قاسم في بيان اليوم الثلاثاء، أن حزب الله يعمل على تحرير الأرض وحماية الوجود واستقلالِ لبنان ورفض الاستسلام.
وأشار الأمين العام لحزب الله، إلى أن خيارات الحزب هو مواجهة العدوان بعد 15 شهرا من إفساح المجال أمام الدبلوماسية.
وأكد الأمين العام لحزب الله، أن الحل المتاح هو إيقاف العدوان والانسحاب من الأراضي المحتلة والإفراج عن الأسرى وعودة المهجرين.
وأوضح الأمين العام لحزب الله، أن المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات والميدان سيحسم المعركة.

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

- موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال
تصل لـ50 جنيها.. أرما ترفع أسعار سمن وزيت كريستال والممتاز- قائمة جديدة
الحد الأدنى للأجور.. 15% زيادة والحكومة تعلن التفاصيل قريبًا