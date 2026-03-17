قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن الحزب ومقاومته الإسلامية في موقع الدّفاع المشروع بمعركة "العَصفِ المأكولِ".

وأضاف قاسم في بيان اليوم الثلاثاء، أن حزب الله يعمل على تحرير الأرض وحماية الوجود واستقلالِ لبنان ورفض الاستسلام.

وأشار الأمين العام لحزب الله، إلى أن خيارات الحزب هو مواجهة العدوان بعد 15 شهرا من إفساح المجال أمام الدبلوماسية.

وأكد الأمين العام لحزب الله، أن الحل المتاح هو إيقاف العدوان والانسحاب من الأراضي المحتلة والإفراج عن الأسرى وعودة المهجرين.

وأوضح الأمين العام لحزب الله، أن المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات والميدان سيحسم المعركة.