نفذت مديرية الطب البيطري بالقليوبية بالتعاون مع حي غرب شبرا الخيمة حملة رقابية موسعة على الأسواق، أسفرت عن ضبط طن و200 كجم من أسماك الهارينج والسردين المملح والبوري المملح، بالإضافة إلى أسماك الماكريل المجمدة، جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وجاءت الحملة في إطار استعدادات مديرية الطب البيطري لاستقبال عيد الفطر، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء.



قادت الحملة لجنة برئاسة الدكتورة سلوى أبو العينين، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، بالتعاون مع إدارة تموين الحي وأطباء اللجنة، وشملت المرور على جميع أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بدائرة الحي، وإجراء الفحص البيطري على المضبوطات.

أكدت اللجنة أن جميع الأسماك المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم المضبوطات للنيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب.

وشدد محافظ القليوبية على استمرار الحملات المكثفة للحفاظ على صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء خلال جميع المناسبات والأعياد.