حسام موافي: تقرحات الفم إشارة لمرض يهدد حياتك في هذه الحالة

كتب : داليا الظنيني

07:45 م 17/03/2026

قال الدكتور حسام موافي إن يجب عدم الاستهانة بالتقرحات التي تظهر بشكل متكرر داخل الفم، محذرًا من أن هذه القروح قد تكون مؤشرًا على الإصابة بمرض مناعي خطير يُعرف باسم "مرض بهجت".

وقال موافي، خلال برنامجه "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، إن "مرض بهجت" لا تقتصر أعراضه على الفم فقط؛ بل يظهر غالبًا في صورة تقرحات عديدة تصيب الفم والجهاز التناسلي معًا، مؤكدًا أن هذا المرض يندرج تحت قائمة الأمراض المناعية التي تستوجب الحذر الشديد.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن خطورة هذا المرض تكمن في مضاعفاته؛ حيث قد يصاحبه تكوُّن جلطات في أماكن متفرقة من الجسم، وهو ما يجعله مرضًا يتطلب تشخيصًا دقيقًا ومتابعة طبية فورية.

وأوضح موافي أن تقرحات الفم قد تكون أحيانًا عارضة أو ناتجة عن حالات الضغط النفسي والتوتر دون وجود مرض عضوي مزمن، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الكثير من الالتهابات الفيروسية، كما ظهر بوضوح خلال فترة جائحة كورونا، تؤدي أيضًا إلى ظهور هذه التقرحات.

واختتم موافي حديثه بنصيحة مهمة، قائلًا: "يجب ألا نتعامل مع تقرحات الفم ببساطة أو إهمال، ومن الضروري التوجه إلى الطبيب المختص فور ظهورها؛ للوقوف على الأسباب الحقيقية وتجنب أي مضاعفات خطيرة".

