بني سويف- حمدي سليمان:

أُصيب 4 طلاب بحالات اختناق، إثر تسرب غاز، داخل مسكنهم أمام كلية الدراسات الإسلامية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وجرى نقلهم إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من المستشفى التخصصي، بوصول "محمد. ز"، 20 عامًا، مقيم بمحافظة المنيا، طالب بكلية التمريض بجامعة بني سويف الأهلية، مصاب بحالة اختناق، وتم إجراء إنعاش قلبي له، و"محمد ر. ف"، 20 عامًا، من محافظة المنيا، طالب بكلية التمريض، و "يوسف ح. م."، 20 عامًا، من محافظة الفيوم، طالب بكلية الصيدلة، و"أحمد، م"، 20 عامًا، من محافظة أسوان، طالب بكلية الصيدلة، وجميعهم مصابين بحالة إغماء، إثر تعرضهم لتسرب غاز داخل شقة سكنية يقطنون بها بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للطلاب المصابين، و باشرت جهات التحقيق أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث.