إعلان

"دفتر الحضور" يشعل معركة بين الممرضات داخل مستشفى بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

09:37 م 15/12/2025

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا – عبدالرحمن القرشي:

تحول حرم مستشفى طوخ بمركز نقادة في محافظة قنا، إلى ساحة لفض النزاعات الإدارية بالأيدي، بعدما شهدت أروقة المستشفى واقعتين متتاليتين من الاشتباكات بين أفراد طاقم التمريض، مما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

اشتباك رباعي

بدأت الواقعة الأولى بتلقي مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بنشوب مشاجرة حادة بين 4 ممرضات داخل المستشفى.

أسفر الاشتباك عن إصابة أطراف المشاجرة بكدمات وخدوش متفرقة، حيث جرى نقلهن للفحص الطبي وتوثيق الإصابات، قبل عرضهن على النيابة العامة التي أمرت بإخلاء سبيلهن بعد التحقيق.

تجدد الخلافات

لم تهدأ الأجواء داخل المستشفى طويلًا؛ إذ شهد اليوم تطورًا لاحقًا بتجدد المشاجرات في نفس المكان.

ونشبت مشادة تطورت لاشتباك بين ممرضتين أخريين، وكشفت التحريات أن السبب الرئيسي وراء هذا الاحتقان هو خلافات تنظيمية تتعلق بدفتر "الحضور والانصراف".

وعلى الفور، تم تحرير محضر جديد بالواقعة الثانية، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة عملها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفرض الانضباط داخل المنشأة الطبية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة ممرضات مستشفى طوخ نقادة قنا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء