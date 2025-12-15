"دفتر الحضور" يشعل معركة بين الممرضات داخل مستشفى بقنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

تحول حرم مستشفى طوخ بمركز نقادة في محافظة قنا، إلى ساحة لفض النزاعات الإدارية بالأيدي، بعدما شهدت أروقة المستشفى واقعتين متتاليتين من الاشتباكات بين أفراد طاقم التمريض، مما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

اشتباك رباعي

بدأت الواقعة الأولى بتلقي مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بنشوب مشاجرة حادة بين 4 ممرضات داخل المستشفى.

أسفر الاشتباك عن إصابة أطراف المشاجرة بكدمات وخدوش متفرقة، حيث جرى نقلهن للفحص الطبي وتوثيق الإصابات، قبل عرضهن على النيابة العامة التي أمرت بإخلاء سبيلهن بعد التحقيق.

تجدد الخلافات

لم تهدأ الأجواء داخل المستشفى طويلًا؛ إذ شهد اليوم تطورًا لاحقًا بتجدد المشاجرات في نفس المكان.

ونشبت مشادة تطورت لاشتباك بين ممرضتين أخريين، وكشفت التحريات أن السبب الرئيسي وراء هذا الاحتقان هو خلافات تنظيمية تتعلق بدفتر "الحضور والانصراف".

وعلى الفور، تم تحرير محضر جديد بالواقعة الثانية، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة عملها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفرض الانضباط داخل المنشأة الطبية.