أثناء الطابور.. وفاة مفاجئة لطالبة داخل مدرسة "دناصور" بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

شهدت مدرسة دناصور الابتدائية التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، واقعة إنسانية مؤلمة، بعد تعرض طالبة بالصف السادس الابتدائي لحالة إغماء مفاجئة أثناء طابور الصباح، ما أسفر عن وفاتها داخل الوحدة الصحية بالقرية.

وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا بسقوط الطالبة "ملك.ك" مغشيًا عليها خلال الطابور داخل فناء المدرسة، وعلى الفور جرى نقلها إلى الوحدة الصحية القريبة، إلا أنها فارقت الحياة رغم محاولات إسعافها.

وجرى إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية المتبعة حيال الواقعة.