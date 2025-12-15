إعلان

أثناء الطابور.. وفاة مفاجئة لطالبة داخل مدرسة "دناصور" بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:41 ص 15/12/2025

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية - أحمد الباهي:

شهدت مدرسة دناصور الابتدائية التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، واقعة إنسانية مؤلمة، بعد تعرض طالبة بالصف السادس الابتدائي لحالة إغماء مفاجئة أثناء طابور الصباح، ما أسفر عن وفاتها داخل الوحدة الصحية بالقرية.

وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا بسقوط الطالبة "ملك.ك" مغشيًا عليها خلال الطابور داخل فناء المدرسة، وعلى الفور جرى نقلها إلى الوحدة الصحية القريبة، إلا أنها فارقت الحياة رغم محاولات إسعافها.

وجرى إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية المتبعة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة المنوفية طابور الصباح وفاة مفاجئة وفاة طالبة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

10 قنوات ناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العرب الليلة
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء
الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر على هذه المناطق