ضبط مزارع وأبنائه الثلاثة بتهمة قتل تاجر ماشية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين بقتل تاجر ماشية والشروع في قتل نجله، بقرية الصفاصيف التابعة لمركز دمنهور، وذلك بسبب خلافات جيرة قديمة بينهم.

وكان المزارع وأبناؤه الثلاثة قد تربصوا بالتاجر وابنه أثناء عودتهما إلى القرية، وانهالوا عليهما بالشوم والأسلحة البيضاء، وتركوهما غارقين في دمائهما على الطريق، وفرّوا هاربين.

ولفظ الأب أنفاسه متأثرًا بإصابته، بينما نُقل الابن المصاب إلى مستشفى دمنهور التعليمي لمحاولة إنقاذه، وأُخطرت جهات التحقيق بمركز شرطة دمنهور، التي انتقلت إلى مكان الحادث لمناظرة جثمان المجني عليه.

وتبين العثور على جثة مسعد حمدي شرف الدين، 62 عامًا، تاجر ماشية، ونجله محمد، 33 عامًا، مقيمين بعزبة شرف الدين التابعة لقرية الصفاصيف، حيث أصيب الابن بجروح قطعية متعددة بالرأس والوجه وكسور بالأطراف، ما حال دون استجوابه فورًا.

وجرى تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وبالفحص تبين أن وراء ارتكابها نبيل ص. مزارع، ونجليه محمد ن. ص. وفارس ن. ص. ح، بالإضافة إلى عبدالله م. ح، حيث تربصوا بالقتيل ونجله واعتدوا عليهما قبل الهروب.

وأوضحت التحريات وجود خلافات سابقة بين المجني عليه الأول والمتهمين، وفشل محاولات الصلح بينهم. وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة دمنهور من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وحُرر المحضر رقم 12519 لسنة 2025، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.