ضبط محطة وقود غير مرخصة داخل مصنع بالسادات (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة السادات في محافظة المنوفية، اليوم الإثنين، حملة رقابية مكبرة على المصانع والمنشآت، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التفتيشية لمواجهة التلاعب بالمواد البترولية المدعمة وحماية المال العام.

وأسفرت الحملة عن ضبط محطة تموين وقود غير مرخصة داخل أحد المصانع، خُصصت لتخزين وتموين مادة السولار، حيث عُثر على خزان وقود مدفون تحت الأرض متصل بماكينة صرف وطلمبة ومسدس لتعبئة السيارات، في مخالفة صريحة للقانون.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وضبط كمية من السولار المدعم بلغت 11 ألف لتر داخل الخزان، باعتبارها محظور تداولها خارج الأطر القانونية، كما تم التحفظ على الكمية المضبوطة وكافة المعدات المستخدمة في عملية التموين المخالفة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محافظ المنوفية استمرار تشديد الرقابة على كافة المنشآت، وعدم التهاون مع أي محاولات لاستغلال أو تداول المواد البترولية المدعمة خارج الإطار القانوني، مشددًا على مواصلة الحملات التفتيشية حفاظًا على الصالح العام وحقوق المواطنين.