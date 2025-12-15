إعلان

ضبط محطة وقود غير مرخصة داخل مصنع بالسادات (صور)

كتب : أحمد الباهي

12:18 م 15/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ضبط محطة وقود غير مصرح بها
  • عرض 5 صورة
    موضع خزان المحطة
  • عرض 5 صورة
    طلمبة محطة الوقود
  • عرض 5 صورة
    أثناء تواجد الحملة داخل المصنع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية - أحمد الباهي:

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة السادات في محافظة المنوفية، اليوم الإثنين، حملة رقابية مكبرة على المصانع والمنشآت، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التفتيشية لمواجهة التلاعب بالمواد البترولية المدعمة وحماية المال العام.

وأسفرت الحملة عن ضبط محطة تموين وقود غير مرخصة داخل أحد المصانع، خُصصت لتخزين وتموين مادة السولار، حيث عُثر على خزان وقود مدفون تحت الأرض متصل بماكينة صرف وطلمبة ومسدس لتعبئة السيارات، في مخالفة صريحة للقانون.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وضبط كمية من السولار المدعم بلغت 11 ألف لتر داخل الخزان، باعتبارها محظور تداولها خارج الأطر القانونية، كما تم التحفظ على الكمية المضبوطة وكافة المعدات المستخدمة في عملية التموين المخالفة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محافظ المنوفية استمرار تشديد الرقابة على كافة المنشآت، وعدم التهاون مع أي محاولات لاستغلال أو تداول المواد البترولية المدعمة خارج الإطار القانوني، مشددًا على مواصلة الحملات التفتيشية حفاظًا على الصالح العام وحقوق المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة المنوفية حملة رقابية ضبط محطة وقود

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

10 قنوات ناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العرب الليلة
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء
الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر على هذه المناطق