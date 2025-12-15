"بنها الأهلية" تفتح آفاق شراكة دولية مع جامعة هونج كونج للتعليم

استقبل الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، وفدًا أكاديميًا من جامعة هونج كونج للتعليم بجمهورية الصين، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والتعليمي بين الجانبين، وبناء شراكات استراتيجية تخدم أهداف التطوير الأكاديمي والبحثي.

جاء اللقاء بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمود صقر مستشار الجامعة للبحث العلمي والابتكار، والدكتور شادي المشد مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي والحوكمة الذكية ومدير برامج كلية علوم الحاسب، والدكتور حازم عليوه المشرف على إدارة العلاقات الدولية.

وناقش الطرفان فرص التعاون في مجالات برامج التبادل الطلابي، وتبادل الخبرات الأكاديمية بين أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب آفاق التعاون البحثي المشترك.

وأكد الدكتور تامر سمير أن جامعة بنها الأهلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع شراكاتها مع الجامعات العالمية المرموقة، بما يسهم في تطوير منظومتها التعليمية والبحثية، ويدعم رؤيتها لإعداد خريج قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا. وأوضح أن الشراكات الدولية تمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الجامعة المستقبلية.

وعلى هامش الزيارة، قام وفد جامعة هونغ كونغ للتعليم بجولة موسعة داخل الحرم الجامعي، شملت المبنى الإداري، ومسرح الجامعة، والمباني الأكاديمية للكليات، بالإضافة إلى المعامل، والعيادات، والقاعات الدراسية. واطّلع الوفد على الإمكانات التعليمية والتقنية الحديثة التي توفرها الجامعة، وذلك بمرافقة الدكتورة هبة السبعة مدير برامج كلية طب الأسنان، والدكتورة أسماء البندراوي مدير برامج كلية العلاج الطبيعي.

وأشاد الوفد بما لمسه من تطور ملحوظ لجامعة بنها الأهلية رغم حداثة نشأتها منذ عام 2022، معربًا عن تقديره لحجم الإنجاز المتحقق خلال فترة زمنية قصيرة، وما تتمتع به الجامعة من بنية تحتية متقدمة تدعم العملية التعليمية والبحثية، فضلًا عن كونها جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع.

يُذكر أن جامعة هونغ كونغ للتعليم تُعد من الجامعات الرائدة آسيويًا في مجالات التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وتتمتع بسجل أكاديمي متميز وشبكة واسعة من الشراكات الدولية، ما يجعلها شريكًا استراتيجيًا مهمًا في دعم التعاون الأكاديمي العابر للحدود.