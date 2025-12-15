التمرين الأخير.. وفاة مفاجئة لطالب جامعي داخل "جيم" بكفر الشيخ

كفر الشيخ – إسلام عمار:

شهدت مدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ حالة من الحزن، بعد وفاة الطالب الجامعي أحمد حسن المنطاوي، 21 عامًا، بشكل مفاجئ أثناء ممارسته التمارين الرياضية بإحدى صالات الجيم بالمدينة.

وقال أصدقاء الطالب، الذي يدرس في المستوى الخامس بكلية العلاج الطبيعي بجامعة حورس، إنه كان يتمتع بصحة جيدة ولياقة بدنية عالية، ولم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة أو مشكلات صحية سابقة. وأضافوا أنه تعرض لهبوط حاد في ضغط الدم أثناء أداء التمارين، ما استدعى نقله إلى المستشفى حيث وافته المنية.

ومن المقرر تشييع جنازة الراحل من مسجد المرسي بمدينة بيلا، بحضور واسع من زملائه وأصدقائه وأفراد أسرته، على أن يُوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة، ويُقام العزاء بمضيفة المعداوي بالمدينة.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى منصات للنعي والحزن، حيث نشر الرواد صور الطالب وكلمات التعازي، فيما نعت كلية العلاج الطبيعي بجامعة حورس وفاة الطالب.