طلاب الوادي الجديد يستفيدون من قوافل تعليمية مجانية على مدار يومين

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، توافد طلاب المحافظة على مقرات انطلاق القوافل التعليمية المجانية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، والتي يحاضر بها نخبة من أكفأ الخبراء ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، والتي تعقد على مدار يومين متتاليين الأحد والإثنين 14 و15 ديسمبر الجارى؛ لدعم الطلاب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وأوضح الدكتور سامى فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه يجري بث المحاضرات بشكل مباشر عبر برنامج Teams لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بما يضمن تحقيق أكبر إفادة للطلاب، والوصول للمناطق النائية والبعيدة.