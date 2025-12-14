إعلان

بالصور- السيطرة على حريق منزل بقرية المطمر في أسيوط

كتب : محمود عجمي

10:09 ص 14/12/2025
    سيارة الإطفاء
    السيطرة على حريق منزل بقرية المطمر في أسيوط (2)
    السيطرة على حريق منزل بقرية المطمر في أسيوط (3)
    جانب من الحريق
    السيطرة على حريق منزل بقرية المطمر في أسيوط (1)

أسيوط- محمود عجمي:

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، اندلاع حريق في أحد المنازل بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل منزل بالقرية.

انتقلت قوات الشرطة والإسعاف، إلى جانب فرق الحماية المدنية والإطفاء، إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الحريق اندلع في منزل ملك المواطن موسى محمود حسن.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة، فيما أسفر الحريق عن تلفيات في بعض أثاثات المنزل فقط، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق منزل محافظة أسيوط قوات الإطفاء النيابة العامة

