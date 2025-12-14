إعلان

بالصور- تحصين 326 كلبًا في أسوان ضد السعار

كتب : سارة أبو شادي

03:23 م 14/12/2025
أسوان – إيهاب عمران

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة أسوان تنفيذ حملاتها لمواجهة انتشار الكلاب بالشوارع، والعمل على تطعيمها وتعقيمها للحد من مخاطر مرض السعار، وذلك من خلال المبادرة الرائدة «توعية – تطعيم – تعقيم».

وقال الدكتور جمعة مكي، مدير مديرية الطب البيطري بأسوان، إن فعاليات المبادرة نجحت في تطعيم وتحصين 326 كلبًا ضد السعار، إلى جانب تسجيل وترخيص 78 كلبًا، فضلًا عن التعامل مع 76 بلاغًا وشكوى خاصة بالكلاب الضالة.

وأضاف أن المديرية نظمت 149 ندوة توعوية لرفع وعي الأهالي، وخاصة طلاب وتلاميذ المدارس، بخطورة مرض السعار وطرق الوقاية وكيفية التعامل مع الحالات المصابة.

وأوضح الدكتور جمعة مكي أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان، واستجابةً للبلاغات الواردة، وبالتنسيق مع الأهالي، تم تنظيم 10 حملات موسعة أسفرت عن تحصين 217 كلبًا ضد السعار، بعدة مناطق شملت: كيما، عزبة الحدود، مدخل الصداقة، الكرور، مساكن البحيرة، المحمودية بجوار مدرسة الأزهر، أطلس بجوار مدرسة طه حسين، طريق السماد بجوار الطب البيطري، عزبة السوق بالشلال، مدينة ناصر، منطقة كسر الحجر ومحيط معبد إيزيس، بالإضافة إلى منطقة الإسكان المميز (المرحلة الثانية).

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بأسوان أن المديرية مستمرة في تنفيذ خطتها الوقائية للتوسع في أعمال التحصين، والاستجابة الفورية لأي بلاغات، بما يضمن السيطرة الكاملة على المرض وتحقيق أعلى معدلات السلامة داخل المجتمع.

محافظة أسوان مرض السعار كلاب الشوارع الكلاب الضالة إيهاب عمران

